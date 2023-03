SDS za sklic nujne seje odborov DZ na temo kanala C0

Ljubljana, 6. marca - Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne skupne seje odborov DZ za notranje zadeve in za infrastrukturo, na kateri bi obravnavali "ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika ter zlorabo moči in uporabo nasilja pri tem". Prepričani so, da bi moralo ministrstvo za naravne vire in prostor gradnjo kanala C0 zadržati.