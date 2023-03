Na Poljskem zaradi pomoči pri splavu obsodili aktivistko

Varšava, 14. marca - Poljsko sodišče je aktivistko Justyno Wydrzynsko danes spoznalo za krivo dobave tablet za splav nosečnici in jo obsodilo na osem mesecev družbeno koristnega dela, je sporočila poljska nevladna organizacija Abortion Dream Team. Wydrzynska, ki ji je sicer grozila zaporna kazen do treh let, obtožbe in obsodbo zavrača, napovedala pa je tudi pritožbo.