Ob prelomu leta: Pravica do splava burila duhove v ZDA in Evropi

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana, 28. decembra - Ženske v več državah po svetu so se letos soočile z novimi preprekami pri uveljavljanju pravice do splava. Vrhovno sodišče ZDA je odpravilo pravico do splava na zvezni ravni, Madžarska je za umetno prekinitev nosečnosti postavila dodaten pogoj, na Hrvaškem pa je primer nosečnice s hudo prizadetim zarodkom razgalil problem dostopnosti splava.