Letna inflacija v ZDA februarja šestodstotna

New York, 14. marca - ZDA so februarja zabeležile novo upočasnitev inflacije na ravni potrošnikov. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom CPI, so se februarja na letni ravni zvišale za šest odstotkov, kar je 0,4 odstotne točke manj kot januarja. Kot ocenjujejo analitiki, inflacija kljub temu ostaja visoka, kar bo verjetno vodilo v nova zvišanja obrestnih mer.