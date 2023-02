Letna inflacija v ZDA januarja 6,4-odstotna

New York, 14. februarja - ZDA so januarja zabeležile novo upočasnitev inflacije na ravni potrošnikov. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom CPI, so se januarja na letni ravni zvišale za 6,4 odstotka, kar je le 0,1 odstotne točke manj kot decembra lani, a najmanj po oktobru 2021. Analitiki so sicer pričakovali umiritev inflacije na 6,2 odstotka.