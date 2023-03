Golob v Sarajevu: BiH se je zavezala poti v EU, Slovenija temu, da ji nudi vso možno pomoč

piše Tina Bernik

Sarajevo/Ljubljana, 13. marca - Premier Robert Golob se je danes v Sarajevu, na svojem prvem uradnem dvostranskem obisku v tujini, srečal s predsedujočo svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjano Krišto, predstavniki parlamenta BiH in člani predsedstva BiH. Sogovorniki so potrdili zavezanost evropski poti BiH, Golob pa jim je pri tem obljubil strokovno in finančno pomoč.