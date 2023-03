Golobu v Sarajevu potrdili zavezanost približevanju EU

Sarajevo, 13. marca - Premier Robert Golob se je danes v Sarajevu po pogovorih s predsedujočo svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjano Krišto srečal še s predstavniki obeh domov parlamenta BiH in člani predsedstva BiH. Sogovorniki so se po besedah premierja strinjali o evropski poti BiH, pri ostalih temah pa soglasja niso iskali.