Razpisa za direktorja in strokovnega direktorja celjske bolnišnice podaljšana

Celje, 13. marca - Celjska bolnišnica je do sobote, 18. marca, podaljšala razpisa za direktorja in strokovnega direktorja bolnišnice, ki sta se iztekla v nedeljo. Zaradi uveljavitve sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda celjske bolnišnice morajo namreč kandidati poleg prejšnjih pogojev izpolnjevati še dva pogoja, so za STA danes povedali v bolnišnici.