Celje, 6. marca - V uradnem listu sta bila v petek objavljena razpisa za direktorja in strokovnega direktorja celjske bolnišnice. Direktor bolnišnice mora imeti univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj, ustrezna organizacijska in upravljavska znanja, treba je predložiti vizijo in strategijo razvoja bolnišnice.