Predvideno podaljšanje časa izvajanja mariborske helikopterske nujne medicinske pomoči

Maribor, 13. marca - Helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) v severovzhodni Sloveniji se zaradi omejenega delovanja mariborskega letališča izvaja le do 17. ure. S 26. marcem se bo to spremenilo in delovanje podaljšalo do 20. ure. Tako bo mariborska enota imela enak delovni čas kot enota na Brniku, so danes za STA potrdili na ministrstvu za infrastrukturo.