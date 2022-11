Predsednico DZ seznanili s predolgim odzivnim časom helikopterskega reševanja v Mariboru

Ljubljana, 10. novembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes v DZ sprejela predstavnike mednarodnega združenja reševalcev na motorju, ki so jo seznanili s težavo predolgega odzivnega časa helikopterskega reševanja v mariborski reševalni enoti. To je v pristojnosti vlade, vendar je prepričana, da bo to vprašanje kmalu rešeno, so sporočili iz DZ.