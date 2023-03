Ljubljana, 10. marca - V gospodarstvu pozdravljajo nov program subvencioniranja letalskih povezav, ki so ga danes predstavili na infrastrukturnem in gospodarskem ministrstvu. Kot so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), podpirajo vsakršno rešitev, ki bo zagotovila večjo povezljivost Slovenije s svetom, predvsem z destinacijami strateškega pomena.