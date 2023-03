Za večjo letalsko povezljivost v prvem krogu subvencioniranje 10 prog

Ljubljana, 10. marca - Ministrstvi za infrastrukturo ter za gospodarstvo, turizem in šport želita še ta mesec objaviti razpis za subvencioniranje letalskih povezav za večjo povezljivost. Na prednostnem seznamu je 10 prog, in sicer Dunaj, Bruselj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam, Helsinki, Praga, Berlin in Skopje. Za tri leta je na voljo skupno 16,8 milijona evrov.