Lavrov: Dogajanje v Gruziji spominja na proteste na trgu Majdan

Moskva, 10. marca - Večdnevni protesti proti predlogu zakona o "tujih agentih" v Gruziji spominjajo na proteste, ki so leta 2014 potekali na kijevskem trgu Majdan, je danes dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Dogajanje v Gruziji je označil za poskus državnega udara in opozoril, da so vse to organizirale tuje sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.