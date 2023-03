V Gruziji burni protesti proti spornemu zakonu o tujih agentih

Tbilisi, 9. marca - Več tisoč ljudi je v sredo zvečer v gruzijski prestolnici Tbilisi ponovno protestiralo proti vladnim načrtom o uvedbi spornega zakona o tujih agentih, ki po ocenah kritikov spominja na ruski zakon, ki ga Kremelj uporablja za utišanje opozicije in kritikov. Med policisti in protestniki so se vneli spopadi, več ljudi pa je bilo aretiranih.