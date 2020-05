Mineva 10 let od prve robotske operacije v celjski bolnišnici

Celje, 25. maja - V začetku tega meseca je minilo deset let od prve robotsko asistirane urološke operacije, in sicer odstranitve rakave prostate v celjski bolnišnici in Sloveniji. Od takrat so naredili 2299 uroloških robotskih operacij, nabor pa z operacij prostate razširili še na operacije na ledvicah, sečevodih, mehurju in nadledvični žlezi.