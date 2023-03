Več kot sto direktorjev javnih zdravstvenih zavodov razmišlja o odstopu, zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij

Ljubljana, 9. marca - Direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic so na premierja Roberta Goloba naslovili pismo z opozorilom, da bodo plače nekaterih zdravnikov po 1. aprilu presegle njihove plače. V pismu, ki ga je pridobila tudi STA, so zapisali, da razmišljajo o odstopu, če nesorazmerja ne bodo odpravljena. Pismo je po poročanju N1 podpisalo več kot sto direktorjev.