Celjski mladinski center s priročnikom in platformo za mentorje

Celje, 12. marca - Celjski mladinski center je uspešno sklenil projekt Mentor Up, v okviru katerega so med drugim izdelali priročnik in platformo za mentorje. Projekt se je razvil kot potreba po bolje usposobljenih mentorjih v okviru programa Evropske solidarnostne enote. V njem so sodelovali partnerji iz Španije, Srbije in Severne Makedonije, so sporočili iz centra.