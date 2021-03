Celjski mladinski center ponovno s projektom Mladi v praksi

Celje, 13. marca - Celjski mladinski center bo 16. marca ponovno začel izvajati projekta Mladi v praksi, ki je namenjen mladim brezposelnim na območju Savinjske, Posavske in Jugovzhodne regije. Izbrali so osem mladih brezposelnih oseb, ki bodo v torek začele izobraževanjem, so sporočili iz omenjenega centra.