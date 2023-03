Izraelske sile na Zahodnem bregu ubile tri Palestince

Nablus, 9. marca - Izraelske sile so danes v mestu Džabi na okupiranem Zahodnem bregu ubile tri Palestince, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Izraelske oblasti sicer trdijo, da so Palestinci prvi začeli streljati. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir pa se je zahvalil policistom, ker so "odstranili podle teroriste".