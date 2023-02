V Jordaniji začetek pogovorov med Izraelci in Palestinci

Akaba, 26. februarja - Izraelski in palestinski predstavniki so danes v pristaniškem mestu Akaba na jugu Jordanije začeli s pogovori za ponovno vzpostavitev miru. Te potekajo nekaj dni po napadu izraelske vojske v Nablusu, v katerem je bilo ubitih 11 Palestincev, ki mu je nato sledilo medsebojno obstreljevanje izraelske vojske in islamističnih skupin v Gazi.