V Gruziji protesti proti zakonu o preglednosti tujega vpliva

Tbilisi/Bruselj, 8. marca - Na tisoče ljudi je v torek v gruzijski prestolnici Tbilisi protestiralo proti spornemu predlogu zakona o preglednosti tujega vpliva, ki po mnenju kritikov omejuje svobodo tiska in zatira civilno družbo. Izbruhnili so spopadi, pri čemer je bilo pridržanih več kot 60 ljudi, ranjenih je bilo več deset policistov. Do zakona sta kritični EU in ZDA.