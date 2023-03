Delo o dvoličnosti Zahoda (9. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Boris Čibej v komentarju Komedija demokratičnih zmešnjav na primeru dogajanja v Gruziji piše o delovanju Zahoda, ki je po njegovem prepričanju dvoličen. S tem misli predvsem na to, da so zahodne države kritične do gruzijskega predloga zakona o tujih agentih, čeprav so v preteklosti podobne prakse že pozdravljale ali sprejemale same.