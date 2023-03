Večer o enakopravnosti spolov (8. 3.)

Maribor, 8. marca - Klara Širovnik v komentarju Devetkrat piše o enakopravnosti spolov. Živimo v svetu, kjer nadpovprečno delo ženske še vedno ne pretehta nad povprečnim delom moškega. Režiserko in vizualno umetnico Niko Autor so na primer na razpisu za službo doslej zavrnili devetkrat, izbrali pa so kandidata s slabšimi referencami in nižjo izobrazbo, piše avtorica.