Rupnik kljub prepovedi pridigal in somaševal v Rimu

Rim, 8. marca - Pater Marko Rupnik je v nedeljo somaševal v rimski baziliki svete Praksede in s tem ignoriral prepovedi, ki so ga doletele zaradi obtožb o spolnih zlorabah, poroča italijanski časnik Domani. Rupniku so sicer že pred leti med drugim prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javnega komuniciranja.