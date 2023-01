Slovenski jezuiti žrtve patra Rupnika prosijo odpuščanja

Ljubljana, 6. januarja - Slovenski jezuiti so danes objavili izjavo glede zlorab patra Marka Ivana Rupnika, v kateri žrtve prosijo odpuščanja. Zapisali so, da za odpuščanje prosijo zlasti sedanje in nekdanje članice skupnosti Lojola, vse, ki imajo podatke o spolnih zlorabah, pa pozivajo k prijavi pristojnim institucijam.