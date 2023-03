V ZN se začenja zasedanje komisije za status žensk

New York, 6. marca - Na sedežu ZN v New Yorku se bo danes začelo 67. zasedanje komisije za status žensk, ki se bo osredotočilo na enakost med spoloma in opolnomočenje žensk in deklet. Zaradi hitrega razvoja tehnologije bo v ospredju razprava o tem, kako zagotoviti, da napredek žensk ne bo pustil za sabo.