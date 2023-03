ZDA zahtevajo kaznovanje odgovornih za ugrabitev in smrt Američanov v Mehiki

Washington, 7. marca - Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je danes obsodil ugrabitev in smrt ameriških državljanov v Mehiki ter zagotovil, da bodo ZDA sodelovale z Mehiko pri kaznovanju krivcev za tragedijo. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je že prej izrazil obžalovanje, da se je to zgodilo in zagotovil kaznovanje odgovornih.