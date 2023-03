V Mehiki neznanci ugrabili štiri Američane

Houston, 6. marca - Ameriška zvezna policija FBI je v nedeljo sporočila, da so neznanci v mestu Matamoros na severu Mehike v petek ugrabili štiri ameriške državljane. Američani so se v petek peljali čez mejo iz teksaškega Brownsvilla, nakar so oboroženi neznanci začeli streljati na avtomobil, pri tem ubili mehiškega državljana, štiri Američane pa odpeljali v neznano.