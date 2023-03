Onkološki inštitut ob tednu boja proti raku odprl svoja vrata

Ljubljana, 7. marca - Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so ob 40. slovenskem tednu boja proti raku danes organizirali dan odprtih vrat. Strokovnjaki so zbranim med drugim predstavili delo in področja, s katerimi se ukvarja onkološki inštitut, presejalne programe za odkrivanje raka in možnosti zdravljenja, na koncu pa je sledil ogled radioterapevtskega oddelka inštituta.