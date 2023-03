Slovenija pred uvedbo novih presejalnih programov za raka pljuč in prostate

Ljubljana, 6. marca - Letošnji 40. teden boja proti raku v ospredje postavlja nadgradnjo obstoječih in postopno implementacijo novih presejalnih programov za pljučnega raka in raka prostate. Strokovnjaki so na novinarski konferenci poudarili, da bo treba nove programe uvajati postopoma in na visoki ravni kakovosti, ter zatrdili, da smo v Sloveniji na to pripravljeni.