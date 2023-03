Na množičnih protestih proti pokojninski reformi v Franciji pričakujejo več kot milijon ljudi

Pariz, 7. marca - Po vsej Franciji bo danes potekalo več kot 300 demonstracij, katerih naj bi se po ocenah policije udeležilo med 1,1 in 1,4 milijona ljudi. Francozi nasprotujejo pokojninski reformi, s katero želi vlada dvigniti upokojitveno starost z 62 na 64 let. Protestniki naj bi že blokirali vse francoske rafinerije nafte in ohromili promet v državi.