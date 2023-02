Francoska vlada ponudila omilitev načrtovane pokojninske reforme

Pariz, 5. februarja - Francoska vlada je ponudila omilitev načrtovane pokojninske reforme, ki je v državi sprožila val množičnih protestov. Premierka Elisabeth Borne je izjavila, da se bodo tisti, ki so začeli delati med 20. in 21. letom starosti, lahko upokojili pri 63 in ne pri 64 letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.