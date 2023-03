V celovški galeriji razstava umetniških sopotnikov galeristke Marije Šikoronja

Celovec, 8. marca - V celovški Mestni galeriji je vse do 30. aprila na ogled razstava v spomin na galeristko, koroško Slovensko Marijo Šikoronja (1939-2021). Dela za razstavo z naslovom Marija Šikoronja - sopotnice /sopotniki je izbrala Tanja Prušnik. Na ogled je širok izbor del likovnih umetnikov iz avstrijskega in alpsko-jadranskega prostora.

Ti so vsi od leta 1985 razstavljali in se družili v Galeriji Šikoronja.

Marija Šikoronja iz Semislavč pri Rožeku se je vseskozi zavzemala za enakopravnost slovenskega jezika in kulture ter za medsebojno spoštovanje obeh narodov v deželi, pogledala pa je tudi čez meje južne avstrijske Koroške, je poročalo slovensko uredništvo avstrijske televizije ORF.

Galerija Marije Šikoronja v Rožeku je bila od leta 1985 kraj umetnosti, kulture in srečanja za umetnice in umetnike ter ljubitelje likovne umetnosti vseh generacij, tako iz avstrijskega kot celotnega alpsko-jadranskega prostora, in tokratna razstava dokumentira 36 let galerijskega delovanja Marije Šikoronja.

Na razstavi so na ogled dela Emerika Bernarda, Janeza Bernika, Bogdana Borčiča, Caroline, Draga Druškoviča, Ernsta Gradischniga, Armina Guerina, Giselberta Hokeja, Gustava Januša, Richarda Kapleniga, Edgarja Knoopa, Petra Krawagne, Zorke L.-Weiss, Valentina Oman, Markusa Orsini-Rosenberga, Iva Prančiča, Tanje Prušnik, Gerde Smolik, Hansa Staudacherja, Inge Vavra, Jane Vizjak,

Gertrude Weiss-Richter, Huga Wulza in Roswithe Wulz.

Kot so ob razstavi zapisali na spletni strani celovške Mestne galerije, je Marija Šikoronja 36 let dajala koroškim galerijam in umetnosti poseben pečat. Dragocena sta ji bila umetnost in čas, ki ga je preživela z umetnicami in umetniki. Odprla je poti - brez meja ali jezikovnih ovir: umetnost s srcem, toplino, z veliko ljubeznijo in navdušenjem.

Tudi kuratorka Tanja Prušnik je ob odprtju razstave spomnila na povezujočo plat delovanja Marije Šikoronja. Da je bila Marija Šikoronja graditeljica mostov, je poudaril tudi vodja kulturnega oddelka mesta Celovec Alexander Gerdanovits.