Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur teče po načrtih

Celje, 4. marca - Kolesarska povezava Celje-Štore-Šentjur, katere gradnja se je začela sredi maja lani, dobiva vse bolj prepoznavno podobo. Prejšnji teden so pri Kočevarjevi in Kidričevi ulici v Celju namestili premostitveno brv čez Hudinjo, ki je dolga 47 metrov in tehta kar 26 ton. Gradnja kolesarske povezave tako poteka po načrtih.