Začenja se gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur

Celje, 18. maja - V Celju so danes slovesno obeležili začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur. Kot je ob tem povedal celjski župan Bojan Šrot, je vrednost gradbenih del ocenjena na več kot 11 milijonov evrov, od tega je okoli sedem milijonov evrov evropskih sredstev, preostanek pa so državna in občinska sredstva.