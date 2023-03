Ob robu srečanja skupine G20 kratek pogovor Blinkna in Lavrova

New Delhi, 2. marca - Ameriški državni sekretar Antony Blinken in njegov ruski kolega Sergej Lavrov sta se danes ob robu zasedanja zunanjih ministrov skupine G20 v New Delhiju pogovarjala nekaj manj kot deset minut. To je bil njun prvi pogovor od začetka ruske invazije na Ukrajino, v katerem je Blinken ponovil zavezo ZDA, da bodo podpirali Kijev, dokler bo to potrebno.