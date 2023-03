Pred mednarodnim dnevom žensk opozorila pred zmanjšanjem pravic žensk v svetu

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana, 6. marca - Pred mednarodnim dnevom žensk se vrstijo opozorila, da se po svetu pravice žensk zmanjšujejo. Najbolj izrazita sta bila lanska odprava pravice do splava v ZDA in umik žensk iz javnosti v Afganistanu po prihodu talibanov na oblast. Se pa tudi anonimne ženske in aktivisti vse bolj mobilizirajo v boju proti diskriminaciji in nasilju na podlagi spola.