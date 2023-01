Biden opozoril na 50. obletnico legalizacije splava v ZDA, nasprotniki nadaljujejo proteste

Washington, 20. januarja - Ameriški predsednik Joe Biden je danes s posebnim razglasom spomnil na 50. obletnico odločitve vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade s katero so Američanke dobile pravico do splava po vsem ozemlju države. Vrhovno sodišče ZDA je lani to pravico ukinilo, nasprotniki splava pa nadaljujejo proteste.