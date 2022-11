Dogovor o izvozu žita iz Ukrajine podaljšan za 120 dni

Istanbul/Kijev, 17. novembra - Predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in Združenih narodov so dosegli dogovor o podaljšanju sporazuma, ki omogoča izvoz žita iz Ukrajine preko Črnega morja, poročajo tuje tiskovne agencije. Sporazum, ki bi se sicer iztekel v soboto, so tako podaljšali za 120 dni, pogoji izvoza pa ostajajo enaki kot doslej.