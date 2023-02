Zimsko neurje pobelilo Barcelono in Balearske otoke

Madrid, 28. februarja - V Španiji je Barcelono in Balearske otoke v ponedeljek pobelil sneg, saj je nevihta Juliette v regiji z običajno blagim podnebjem prinesla nizke temperature in močan veter, ponekod tudi sneg, poroča španska tiskovna agencija EFE. O močnem sneženju so z Majorke poročali tudi danes.