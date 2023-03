Mestna občina Kranj in ministrstvo podpisala namero o izgradnji novega doma za starejše

Kranj, 1. marca - Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar so danes podpisali namero o izgradnji novega doma za starejše v Kranju. Poudarili so, da bo nov dom skoraj podvojil obstoječe kapacitete, saj ima Kranj trenutno samo en dom za upokojence.