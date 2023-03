Po novih domnevnih napadih s plinom v Iranu hospitalizirali več kot sto učenk

Teheran, 1. marca - Po novih domnevnih napadih s plinom v dekliških šolah v Iranu so danes po poročanju lokalnih medijev hospitalizirali več kot sto učenk. O nepojasnjenih zastrupitvah so danes poročali iz najmanj desetih dekliških šol, sedmih v severozahodnem mestu Ardabil in treh v prestolnici Teheran. Doslej so v zvezi s temi incidenti prijeli tri osumljence.