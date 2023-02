Nova KBM po prevzemu s strani OTP tudi z novimi nadzorniki

Maribor, 7. februarja - Nova KBM je po uspešno zaključenem prevzemu s strani madžarske bančne skupine OTP dobila tudi nove nadzornike. To so postali Imre Bartalan, Tunde Barabas, Sandor Istvan Patakl, Marko Košak, Tamas Bernath in Dorothea Nikolaeva Nikolova-Iltcheva, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu.