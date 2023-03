Poljska bo kupila dodatnih 1400 vojaških vozil

Varšava, 1. marca - Poljski obrambni minister in podpredsednik vlade Mariusz Blaszczak je v torek podpisal pogodbo za nakup skoraj 1000 pehotnih bojnih vozil in približno 400 spremljevalnih vozil. Potem ko je Rusija februarja lani napadla Ukrajino, je Poljska izdatno in hitro povečala svoje obrambne nakupe.