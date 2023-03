Jemec ostaja odgovorni urednik Vala 202, a v aktivu novinarjev opozarjajo na negotovost

Ljubljana, 1. marca - Odgovorni urednik Vala 202 Nejc Jemec je z današnjim dnem dobil vnovičen štiriletni mandat, a sodelavci uredništva o imenovanju niso bili uradno obveščeni. Dan so tako začeli z negotovostjo, so sporočili iz radijskega aktiva novinarjev, kjer menijo, da netransparentno komuniciranje vodi v pritisk na novinarje in novinarsko avtonomijo.