Podjetje Snežnik obeležuje 70-letnico delovanja

Kočevska Reka/Kočevje, 1. marca - Podjetje Snežnik Kočevska Reka, ki se ukvarja s predelavo in obdelavo lesa za uporabo v gradbeništvu in lesni industriji ter zaposluje 150 ljudi, letos obeležuje 70-letnico delovanja. To bodo obeležili danes popoldne s slovesnostjo v Kulturnem centru v Kočevju.