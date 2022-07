Šinkova obiskala podjetji Snežnik in Slovenski državni gozdovi

Kočevje/Kočevska Reka, 13. julija - Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko in državni sekretar Darij Krajčič sta na današnjem delovnem obisku Kočevja z okolico obiskala podjetji Snežnik in Slovenski državni gozdovi. Vodstvi podjetij sta predstavili svoje delo in tekoče poslovanje, pogovarjali pa so se tudi o aktualnih izzivih in načrtih za naprej.