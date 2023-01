Umrl režiser Mako Sajko

Ljubljana, 3. januarja - V 96. letu starosti je v nedeljo umrl režiser in scenarist Mako Sajko. Uveljavil se je v 60. in 70. letih minulega stoletja s kratkimi dokumentarnimi filmi o socialnih temah, poroča Delo. Med njimi so filmi Strupi, Muzej zahteva in Samomorilci, pozor!, za katerega je prejel nagrado Prešernovega sklada.