Slovenija bo Jemnu namenila 300.000 evrov humanitarne pomoči

Ženeva, 27. februarja - Slovenija bo Jemnu, kjer že osem let divja državljanska vojna, med letoma 2023 in 2025 namenila 300.000 evrov humanitarne pomoči, je danes na donatorski konferenci, ki je potekala ob robu zasedanja Sveta Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi, napovedala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.